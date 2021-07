Gavillucci: “Rocchi designatore? L’unico in grado di sostituire Rizzoli”

Claudio Gavillucci, ex arbitro, è intervenuto durante Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare della nuova posizione dell’ex arbitro Rocchi come designatore. Le sue parole:

“Sono contentissimo per il nuovo ruolo di Rocchi. Non sarà un compito semplice, ma era l’unico in grado di sostituire Rizzoli. Ha sicuramente più empatia e carattere di Rizzoli, che sotto questo punto di vista non mi ha mai convinto. Sono doti fondamentali per un designatore, soprattutto in vista del ricambio generazionale che si sta accingendo a vivere questo gruppo”