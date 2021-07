Del Genio: “Se l’agente di Insigne fosse stato Raiola sarei stato sicuro della sua partenza”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli commentando le ultime dichiarazioni di De Laurentiis. Le sue parole:

“Se l’agente di Insigne fosse stato Raiola avrei già detto a tutti che sarebbe andato via, ma non lo è. Il suo agente è napoletano quindi vive più la realtà della città: già sono più possibilista. Se però poi leggo di 40mln rifiutati per Koulibaly allora restano tutti qui perché bisogna capire allora cosa significhi offerte appropriate per ADL”.

“Portarlo a scadenza? Mica si sono dimenticati. Probabilmente quando ci sono stati dei contatti le distanze erano ampie e hanno rinviato, come accade anche altrove. Può accadere di tutto ora, ma come per qualsiasi altro giocatore”.