Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, il Milan ha raggiunto un accordo per il riscatto di Sandro Tonali dal Brescia, rimodulando la formula iniziale, che prevedeva 15 milioni+10 di bonus. Alle rondinelle, dopo i 10 milioni iniziali, andranno 7 milioni cash, più altri 3 di bonus, più il cartellino di Olzer, valutato 3 milioni. Dunque, per Tonali si profila una nuova stagione in rossonero.