Austria, il Ct Foda: “Italia favorita del torneo! Noi però vogliamo dire la nostra”

Franco Foda, Ct dell’Austria, ha parlato a Sky Sport dell’imminente sfida contro l’Italia, valida per gli ottavi di finale dell’Europeo. Queste le sue parole:

“È un momento speciale per noi, l’Austria gioca per la prima volta un ottavo di finale di un Europeo, per di più a Wembley e contro l’Italia. È una partita speciale, per me, per lo staff, per i giocatori e per la federazione. Non vediamo l’ora di scendere in campo e speriamo in un buon risultato. Mio padre era italiano, ma i miei genitori si sono trasferiti in Germania tanti anni fa. Ho comunque un rapporto speciale con l’Italia, ci vado spesso in vacanza. L’Austria è una squadra compatta, aggressiva nel recupero palla e abbiamo ottime individualità. Siamo gli outsider di questa sfida, l’Italia è favorita sia con noi che per la vittoria finale. Con Mancini è migliorata tanto, giocano un ottimo calcio, sono organizzati e giocano sempre in avanti. Noi però vogliamo dire la nostra, nel calcio tutto è possibile soprattutto in una partita secca come questa”.