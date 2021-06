Baiano: “Insigne vuole chiudere la carriera al Napoli, ma potrebbe stufarsi di aspettare il rinnovo”

Francesco Baiano, ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Fiorentina, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta su 1 Station Radio. Ecco quanto estrapolato:

“Gattuso-Fiorentina? Dipende da come leggi la situazione, ognuno ha i propri canali di comunicazione: il lato Gattuso parla di promesse non mantenute, il lato della società parla di pressione dell’agente Mendes. Entrambe le parti non hanno fatto una bella figura. Insigne? La volontà di Lorenzo è palese: chiudere la carriera a Napoli. Ad un anno dalla scadenza c’è un po’ di schermaglia dalla società per abbassare lo stipendio di Insigne, con quest’ultimo che non vorrebbe. C’è tutto il tempo per parlare, ma non mi meraviglierei se si stufasse e andasse via, soprattutto perché è l’ultimo contratto della carriera. Penso e spero rimanga”.