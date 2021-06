UFFICIALE – La Uefa introduce un cambiamento per i gol in trasferta a partire dalla stagione 2021/2022

Stando a quanto riportato da CalcioeFinanza, il Comitato Esecutivo della Federcalcio ha approvato oggi una proposta per rimuovere la regola dei gol in trasferta da tutte le competizioni Uefa a partire dal 2021/2022.

Le parole del presidente Ceferin: “Nonostante non ci sia stata unanimità di opinioni, molti addetti ai lavori hanno espresso la preferenza per l’abolizione della regola. Si critica anche l’ingiustizia nei tempi supplementari, di obbligare la squadra di casa a segnare due gol rispetto all’avversario. Dunque il Comitato Esecutivo Uefa ha preso la decisione corretta. Non è più appropriato che un gol in trasferta possa portare più peso di uno segnato in casa”.