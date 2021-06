Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz sono tra gli indiziati per lasciare il Napoli in questa finestra di calciomercato. Fabrizio Romano, esperto di Sky Sport, conferma le voci sull’interesse del PSG ma riferisce che non ci sono ancora discorsi avanzati. Va ricordato che lo spagnolo ha anche un cosiddetto “contratto pesante“.