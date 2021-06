Bucciantini: “Insigne? Non lo vedo con un’altra maglia. Il Napoli sarebbe vicino al vertice a una condizione”

Marco Bucciantini, giornalista di Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’Italia di Mancini e della rosa di Spalletti.

“Nazionale? Non sai mai chi può decidere una partita, lo possono fare in tanti perché sono tutti giocatori tecnici con bei colpi. Insigne è il più regista di tutti i giocatori d’attacco, è quello che produce più calcio. L’idea di Mancini nasce dal Napoli di Sarri con Jorginho, Insigne, Barella che può essere considerato l’Allan della situazione”.

“Insigne? Ho sempre pensato che tra il Napoli e Insigne non fosse un problema di soldi ma di “coccole”. Lorenzo è più protagonista e leader e non lo dipingo con un’altra maglia. Quest’anno ha giocato la sua migliore stagione, nell’annata del Napoli è mancato un gol nel secondo tempo di Verona. Non ci credo che finisca tra il Napoli e Insigne”.

“Serie A? Se iniziasse ora, Napoli e Atalanta senza vendere nessuno sarebbero vicinissime al vertice”.