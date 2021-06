Il Napoli potrebbe cedere Fabian Ruiz in fase di calciomercato, ma intanto lo spagnolo non se la sta passando alla grande con la Spagna. Come scrive Repubblica, in tal senso l’Europeo non lo aiuta, dal momento che sta giocando poco e quando è sceso in campo non ha mai lasciato il segno. Luis Enrique sembra non puntare più su di lui.