L’agente del centrocampista del Cagliari Naithan Nandez ha parlato al podcast LUFC Fan Zone del futuro del calciatore, che dovrebbe partire.

“Futuro? In Italia ci sono due grandi squadre interessate, ma la nostra prima opzione è quella di giocare in Inghilterra, in Premier League. Se dovesse essere con il Leeds United sarebbe il massimo, è desiderio di entrambi i presidenti dei club di chiudere l’operazione”.