CdS – Accostato al Napoli, per Ziyech si fa sotto il Milan. Ospina-Atalanta: i dettagli

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il Milan avrebbe messo nel mirino il trequartista del Chelsea Hakim Ziyech per sostituire il partente Hakan Calhanoglu, destinato ad andare all’altra sponda di Milano.

Il marocchino è stato accostato anche al Napoli nelle scorse settimane ma adesso i rossoneri sembrano essere in vantaggio.

Occhio anche alla situazione Ospina: l’Atalanta si è rassegnata ormai a perdere Pierluigi Gollini, diretto a Roma alla corte di José Mourinho.

Come sostituito, gli orobici starebbero pensando a David Ospina, che sembra in uscita dal Napoli: la cifra che i bergamaschi vorrebbero spendere non va oltre i 2 milioni di euro, troppo poco secondo gli azzurri, ma si continuerà a trattare.