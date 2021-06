L’Europeo inizierà stasera e l’Italia si augura di essere una grande protagonista a questa rassegna iridata.

Di sicuro c’è la Nazionale a forte tinta “partenopea“: c’è tanto Napoli in questa Nazionale pronta a stupire. In primis c’è Lorenzo Insigne, uno dei titolarissimi, che è pronto ad essere una colonna sulla fascia sinistra come lo è stata per il Napoli.

In seguito, ci sono anche Meret, che è riuscito ad ottenere la convocazione, e Di Lorenzo, che potrebbe avere qualche possibilità di giocare; ma non c’è solo il Napoli attuale.

Infatti, in mezzo al campo gioca Jorginho, diventato grande quando era il regista del Napoli di Sarri, e sulla fascia sinistra c’è un Emerson Palmieri, che potrebbe diventare un obiettivo del nuovo Napoli di Luciano Spalletti come terzino sinistro.