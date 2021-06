CorrMezz: l’Europeo servirà a Insigne per allontanare i dubbi del contratto

Stasera inizierà Euro 2020, con la sfida a Roma tra Italia e Turchia. A guidare gli azzurri di Mancini sarà come sempre il numero 10, Lorenzo Insigne, ormai leader tecnico.

Ne ha scritto Il Corriere del Mezzogiorno:

“Stasera inizia l’Europeo, una vetrina anche per gli otto moschettieri del Napoli. All’ Olimpico toccherà subito all’ Italia, guidata da Lorenzo Insigne, il numero 10 della Nazionale. È il primo grande torneo vissuto da protagonista in Nazionale, l’ appuntamento importante per coronare il percorso entusiasmante compiuto con l’Italia di Mancini. Una vetrina per scacciare le delusioni patite con il Napoli e allontanare i dubbi del contratto in scadenza a giugno 2022 di cui si parlerà dopo l’Europeo”.