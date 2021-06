Genoa, piace Ounas: prima proposta rifiutata dal Napoli, i dettagli

Il Genoa torna a mettere gli occhi addosso ad Adam Ounas, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i rossoblu vista la difficoltà ad arrivare a Messias Junior del Crotono, si sono fiondati nuovamente sul talento del Napoli. L’ostacolo è però rappresentato dalla volontà della società di Aurelio De Laurentiis, disposta a cedere il giocatore soltanto a titolo definitivo e non più in prestito. Il Genoa, considerando che Ounas andrà in scadenza di contratto con i partenopei tra un anno esatto, non vorrebbe offrire più di 4 o 5 milioni di euro. Proposta quasi dimezzata rispetto alla richiesta pretesa dal Napoli che valuta il 24enne non meno di 8 milioni.