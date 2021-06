Josip Radosevic, centrocampista ex Napoli ora al Brondby, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ho giocato insieme a Basic un anno a Spalato, è un bravo ragazzo e un ottimo calciatore. Può giocare anche a due, ma ancora non mi ha chiamato per chiedermi informazioni sul Napoli. A Napoli può esaltarsi, ama le pressioni ed è forte in entrambe le fasi”.