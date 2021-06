Ritorno del pubblico negli stadi, ma i club hanno dei dubbi: la situazione

L’Europeo è una delle primissime occasioni per riportare il pubblico negli stadi. I club sperano che dopo questa prima prova gli spettatori possano tornare a vivere dal vivo anche le emozioni della Serie A. Per l’inizio della nuova stagione gli stadi potrebbero riempirsi per il 40 percento della loro capienza.

Si è in attesa della nuova assemblea Lega per la decisione. Roma e Juve non apriranno alcuna campagna abbonamenti, così come il Sassuolo.

Bologna ed Empoli vorrebbero partire da settembre e fidelizzare i tifosi, così come Sampdoria e Genoa. Gli altri club non hanno lasciato intendere le proprie intenzioni, tra questi anche il Napoli.

Si attendono le linee guida del Governo e della Lega: la speranza che si possa tornare a tifare è tanta.