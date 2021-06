Mirror – La Premier League multa i club della Superlega: le cifre.

Il quotidiano inglese The Mirror fa sapere che la Football Association multerà i sei club che avevano aderito alla creazione della nuova competizione, la Superlega.

Le società di Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Arsenal sborseranno 20 milioni di sterline totali per un valore di circa 23 milioni di euro.

I 3,5 milioni di sterline che ogni club pagherà verranno investiti, per aiutare le società del calcio non professionistico e per aiutare le comunità di cui fanno parte.

Questo sembra essere la prima conseguenza messa in atto ai club che avevano aderito al progetto iniziale mai andato in porto. Staremo a vedere se gli altri Paesi coinvolti seguiranno questa scia.