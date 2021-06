KKNapoli – Del Genio sulla gara con il Verona: “L’esclusione di Demme è una scelta discutibile. Vi dico la mia”

Durante la trasmissione radiofonica andata in onda su radio Kiss Kiss Napoli il giornalista Paolo Del Genio è tornato a parlare dell’ultima gara di campionato del Napoli. Il pareggio al Maradona contro il Verona è costata la qualificazione in Champions al Napoli.

Il Napoli dell’ex Gattuso non è riuscito a raggiungere il quarto posto. I tifosi a distanza di settimane si chiedono ancora se alcune scelte tattiche fossero corrette, la più eclatante l’esclusione di Diego Demme. Il centrocampista era in perfette condizioni e nelle gare precedenti aveva mostrato di essere in una buona forma fisica. A tal proposito Del Genio dice: “La sua esclusione non è da considerarsi un mistero da svelare. Si è trattata di una scelta tecnica e quelle possono essere sempre messe in discussione. Forse ha fatto un errore, dietro non c’è nessuna imposizione“.