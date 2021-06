Ct Belgio su Mertens: “Capisce sempre come fare la differenza! Vi spiego su cosa lavoreremo”

Il commissario tecnico della nazionale belga, Roberto Martinez, ha spiegato in conferenza stampa l’importanza di Dries Mertens per la sua squadra. Queste le sue parole: “E’ un calciatore fondamentale per la nostra nazionale! Ormai ha acquisito tutte le caratteristiche di un classico numero 10. Anche quando non ha la palla infatti sa sempre come posizionarsi per far male all’avversario. Soprattutto sul piano dell’intelligenza tattica ha avuto un netto miglioramento nelle ultime stagioni passate al Napoli.

Dries è sempre concentrato al massimo! Sarà uno degli uomini essenziali di questo Europeo. L’unico neo è la forma fisica, prima dell’esordio infatti ci concentreremo soprattutto su questo aspetto“.