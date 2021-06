Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato che il Manchester United è ancora interessato a Kalidou Koulibaly.

Il tutto tramite un tweet:

#ManchesterUnited are still interested in Kalidou #Koulibaly. Red Devils have talked with his agent Fali Ramadani in the last days to know the price of #Napoli’s centre-back. #transfers #MUFC #mutd https://t.co/9DkzuDASgl— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 1, 2021