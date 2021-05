Attraverso la Bobo Tv, nel corso del consueto appuntamento serale con Vieri e Cassano, l’ex difensore Daniele Adani, ora opinionista Sky, ha parlato dell’esonero di Gattuso e dell’arrivo di Spalletti al Napoli:

“Io penso che questo matrimonio funzionerà, lui è un grande allenatore e il Napoli è una squadra perfetta per lui. Quello che non mi piace è l’atteggiamento di ADL, è assurdo che il presidente continui a fare silenzio perché ha parlato anche nell’anno in cui Sarri fece 91 punti”.