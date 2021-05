Sky – Già iniziato il ciclo Spalletti a Castel Volturno: il Napoli si muoverà sul mercato ma dipenderà tutto dalle uscite, la situazione

Il giornalista Sky Francesco Modugno, in diretta da Castel Volturno, è intervenuto poco fa nel corso dell’edizione delle 13 di Sport 24 Today. Ecco le ultime notizie dal centro sportivo azzurro:

“E’ iniziato un nuovo ciclo qui a Napoli, qui a Castel Volturno c’è ADL che sta lavorando su tanti fronti, dai lavori di ristrutturazione al centro sportivo sino alla pianificazione della prossima stagione con Spalletti in panchina. Da quando inizierà formalmente l’avventura del nuovo allenatore azzurro ci sarà da fare un grande lavoro soprattutto sul mercato, è chiaro che il Napoli si muoverà tanto. Servono sicuramente dei rinforzi sulle fasce laterali, poi tutto dipenderà dai movimenti in uscita a cui bisognerà prestare attenzione perché il Napoli ha chiuso l’ultimo bilancio con un passivo di circa 20 milioni e non può fare spese folli. Tra i big, come tutte le estati, c’è Koulibaly che può essere sempre un profilo a rischio uscita perché è il pezzo pregiato della rosa.