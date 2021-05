Carlo Alvino, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla possibile data per la presentazione di Luciano Spalletti al Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “La presentazione di Spalletti potrebbe slittare direttamente a luglio. Il tecnico di Certaldo è ancora sotto contratto con l’Inter e scade il 30 giugno. I nerazzurri non hanno concesso l’opportunità di anticiparla prima. Ci sono diverse ipotesi, magari prima della partenza per Dimaro e potrebbe accadere a Napoli e non a Roma”.