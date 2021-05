Albiol: “Non dimenticherò mai l’amore dei napoletani nei miei confronti, Spalletti allenatore in gamba”

Raul Albiol, difensore del Villareal, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla vittoria in Europa League e il passato in maglia azzurra.

Ecco quanto dichiarato: “Il mio ringraziamento più grande va a tutta la città di Napoli e i tifosi per averci sostenuto. E’ stata la nostra prima finale contro un avversario fortissimo come il Manchester United. Questa vittoria in parte mi ripaga per la delusione del mancato Scudetto con il Napoli. Andare via è stato difficile per me, adesso però sono a casa ma non dimenticherò mai l’amore dei tifosi azzurri. Un giorno tornerò sicuramente in città da turista, con la pandemia non è stato possibile. Spalletti? E’ un allenatore in gamba, conoscitore di calcio. De Laurentiis ha un’abilità nell’ingaggiare i calciatori, non sbaglia mai. Sono certo che il Napoli con Spalletti farà grandi cose. Pau Torres è diverso da Koulibaly, ma mi sono trovato bene anche con lui. Ha un grande futuro davanti, sono certo che andrà in Nazionale. Albergo di Firenze? Guardammo Inter-Juventus, la delusione fu tanta. Fu difficile approcciare contro la Fiorentina, arrivò poi anche l’espulsione immediata di Koulibaly. Quando mentalmente le cose non vanno bene, lo stesso è anche per le gambe. Ci giocammo tutto”.