Sky – Torino, Belotti andrà via: i possibili scenari futuri dell’attaccante granata

Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport ha parlato del futuro di Andrea Belotti, attaccante del Torino e della Nazionale:

“La decisione è molto chiara. Belotti quest’anno andrà via, a patto che arrivi l’offerta giusta. In quel caso, il Gallo potrà lasciare davvero il Torino. Bisognerà vedere che tipo di offerte arriveranno e se saranno soddisfacenti per il presidente Cairo. Ma mai come questa estate Belotti è protagonista sul mercato, anche perché il rinnovo col Torino non è arrivato”.

Sull’attaccante granata si fanno insistenti voci sulla Roma di Mourinho ed il Milan.