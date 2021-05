Milan, su Donnarumma piomba il Barcellona: le ultime

Dopo l’arrivo al Milan del portiere francese, Mike Maignan, il futuro di Gianluigi Donnarumma è scritto: ora è sul mercato e alla ricerca di una nuova sistemazione.

Secondo Tmw, il Barcellona, club che ha fatto sapere di essere pronto ad assecondare le richieste economiche del portiere rossonero superiori ai 10 milioni a stagione, sarebbe il club più interessato al portiere della Nazionale. Non è l’unica opzione, ma al momento è la più calda. Su Marc ter Stegen contatti in corso per un ritorno in patria: lo vuole il Borussia Dortmund.