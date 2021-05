Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, circa la situazione del Napoli: “L’organico del Napoli, per caratteristiche è buono ma serve capire quale sarà il nuovo allenatore e come vorrà giocare. Galtier? Quello che ho visto in questa stagione, 4-2-3-1 che si trasforma in fase difensiva, ha portato i frutti inaspettati, strappando lo scudetto al Psg”.