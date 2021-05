KKN – De Maggio: “Trattativa ancora in piedi con Allegri, mi dicono di monitorare Galtier. Giovedì potrebbe esserci la presentazione del nuovo allenatore del Napoli”

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Durante la trasmissione sportiva Radio Goal ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista e direttore Valter De Maggio ha lasciato alcune dichiarazioni.



Sono ore frenetiche per la Società di De Laurentiis. Le trattative per il nuovo allenatore del Napoli sono ancora in corso. “Mi viene detto che il nuovo allenatore del Napoli non sarà Conceicao” dichiara il giornalista. Non esclude che la trattativa con Allegri possa andare in porto. Sul tecnico però c’è ancora il Real Madrid.

Spunta anche il nome di Galtier durante la trasmissione.

Le notizie non sono ancora ufficiali, ma giovedì a Roma potrebbe esserci la presentazione del nuovo allenatore del Napoli.



Tutti i tifosi restano con il fiato sospeso in attesa di scoprire chi sarà alla guida della loro squadra del cuore.