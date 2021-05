CdM – Il Napoli potrebbe cedere due top player in caso di grandi offerte: la situazione

Secondo quanto riportato dal edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, la SSC Napoli potrebbe scegliere di cedere due importantissimi calciatori in caso di importanti offerte. I più vicini alla partenza sono infatti Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz! Lo spagnolo è molto quotato in Spagna dove diverse squadre, tra cui Atletico e Real Madrid, si sono più volte interessate alle prestazioni dell’ex centrocampista del Betis. Adesso potrebbe essere il momento propizio per la cessione ma ADL difficilmente si accontenterà di un’offerta al ribasso.

Stesso discorso per Kalidou Koulibaly! Il senegalese, l’anno scorso, è stato molto vicino al Manchester City prima che quest’ultimi virassero poi su Ruben Dias. Si avvicina adesso l’ultima possibilità per il difensore partenopeo, con PSG e altri club di Premier interessati, di firmare, forse, uno dei suoi ultimi contratti all’alba dei trent’anni.