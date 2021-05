Sky, Ugolini: “Questa settimana verrà presentato il nuovo allenatore! Su Koulibaly e Fabián…”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta per parlare del Napoli e delle notizie che sono circolate nelle ultime ore riguardo Sergio Conceiçao. Le sue parole:

“Il nuovo allenatore del Napoli verrà presentato in questa settimana. Il nome più in tendenza è Sergio Conceiçao, rilanciato dai colleghi del Corriere dello Sport. Non ci risultano conferme definitive, ma sicuramente l’allenatore questa sera incontrerà il presidente del Porto, al quale è molto legato. Si tratta di un incontro molto indicativo per sapere se davvero può arrivare a Napoli. Koulibaly e Fabian Ruiz sono due giocatori in scadenza 2023 che se non rinnovano saranno venduti per fare plusvalenze. Tutto dipende da chi sarà il nuovo allenatore per fare ulteriori valutazioni su eventuali cessioni”.