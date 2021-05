Gazzetta – Lazio su Gattuso, Inzaghi nel mirino del Napoli

Gennaro Gattuso sta alla Lazio, come Simone Inzaghi sta al Napoli. Uno scambio di panchina che potrebbe rivoluzionare il futuro delle due squadre italiane per la prossima stagione.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, avrebbe mostrato interesse nei confronti di mister Ringhio come possibile tecnico laziale per l’anno seguente, così come il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarebbe alquanto attratto dal profilo di Simone Inzaghi per il club partenopeo.

Per il momento, l’ipotesi di scambio resta un’idea, ma non è del tutto da escludere.