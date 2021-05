CdS – Il Napoli tiene d’occhio Lamela, il Tottenham farà poco per trattenerlo

Con la fine del campionato ricominciano le notizie di mercato e, proprio nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, si è parlato di alcuni obiettivi che potrebbe perseguire il Napoli: “Il Napoli scruta ogni orizzonte, resta aggiornato anche sull’ Inghilterra. In Premier League può diventare una ghiotta opportunità di mercato Erik Lamela, vecchia conoscenza del calcio italiano, talentuoso argentino di 29 anni col contratto in scadenza tra un anno e un destino ormai chiaro. In estate il Tottenham farà poco per trattenerlo e il Napoli, che ha spesso bisogno di esterni d’ attacco, potrebbe approfittarne. L’ex Roma quest’anno ha segnato appena un gol in campionato (splendido, di rabona, con l’Arsenal) ma è un calciatore abituato a divertire. Nel modulo attuale potrebbe giocare ovunque, non per forza solo a destra, dove s’esprime naturalmente”.