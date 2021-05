Clamorose indiscrezioni sulla Superlega arrivano dalle pagine del New York Times. Infatti, pare che la FIFA fosse già a conoscenza della nascita della Superlega è che avesse addirittura dato l’ok alla competizione. In particolare, il quotidiano ha svelato che il progetto aveva come alleato nascosto proprio la FIFA. Ed era stato inserito nell’accordo con un nome in codice.