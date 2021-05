Il Venezia, in virtù del pareggio a Lecce per 1-1, è per la prima volta nella sua storia in finale dei play off di serie B. I veneti hanno giocato una partita spettacolare contro i salentini che hanno sprecato anche un calcio di rigore con Mancosu. Una grande batosta per il sud calcistico che la prossima stagione avrà in serie A solamente il Napoli e la Salernitana dopo le retrocessioni di Benevento e Crotone.