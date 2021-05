Alvino: “Koulibaly e Fabian Ruiz potrebbero essere sacrificati. Su Bakayoko…”

Carlo Alvino, giornalista, parla di calciomercato, in particolare del destino di Kalidou Koulibaly e di Fabian Ruiz alla trasmissione Ne Parliamo Il Lunedì, in onda su Canale 8. Inoltre, si è parlato anche di Tiémoué Bakayoko.

“Per quanto riguarda il futuro di Kalidou Koulibaly, si fa strada la possibilità di un approdo in Premier. Non è da escludere un ricongiungimento con Carlo Ancelotti. Lui e Fabian Ruiz potrebbero essere gli uomini sacrificati nel mercato estivo, da cui incassare una grossa cifra”.

“Bakayoko sta facendo delle ottime prestazioni, nonostante tutto, è stato spesso denigrato in questa stagione. L’unico scopo di queste critiche era quello di colpire Gennaro Gattuso, perché l’aveva fortemente voluto al Napoli. Eppure il giocatore è arrivato in prestito, non si è trattata di un’operazione dal grande costo”.