Serie A, pareggio tra Hellas e Bologna: Palacio segna il 2-2 nel finale

Si è conclusa con Hellas Verona-Bologna la 37a giornata di Serie A: Juric e Mihajilovic si spartiscono i punti in palio, è 2-2.

Partenza lanciata dei veronesi che alla prima occasione passano in vantaggio: al 1′ Faraoni sfrutta un tiro cross di Gunter e batte Ravaglia. La risposta dei rossoblu arriva al 32′ su calcio di punizione laterale: Soriano controlla la palla dopo il cross e rimette al centro dove De Silvestri batte il portieri a due passi.

Il nuovo vantaggio veronese arriva a inizio della ripresa con Kalinic che infila in rete una palla messa in mezzo da Lazovic. La squadra di Mihajlovic non si arrende e riesce a trovare il pareggio all’82’: Skov Olsen serve Palacio che in spaccata batte Pandur.

L’Hellas raggiunge quota 44 punti, 3 in più rispetto al Bologna. Il campionato delle due squadre si chiuderà rispettivamente con Napoli e Juventus.