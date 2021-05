Termina il primo tempo tra Juventus e Inter: un rigore per parte, ma è 2-1

Termina il primo tempo tra Juventus e Inter all’Allianz Stadium: due rigori e un gol di Cuadrado sigillano il risultato sul 2-1 in questa prima frazione.

Sblocca il match Cristiano Ronaldo. Dopo un contatto in aria, revisionato al VAR, Calvarese fischia calcio di rigore: Hnadanovic para ma il portoghese segna sulla ribattuta. Al 34′ entra nuovamente il VAR in gioco per un contatto tra De Ligt e Lautaro: dal dischetto Lukaku non fallisce. Il nuovo vantaggio dei bianconeri arriva con un tiro da fuori di Cuadrado, deviato da Eriksen.