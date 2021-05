Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato dopo la partita contro il Genoa, congratulandosi con i giocatori per la qualificazione in Champions e non solo. Le sue parole:

“Coppa Italia? Sarebbe un po’ il coronamento di tutto questo periodo. Andare tre volte in Champions è un gran traguardo, ma vincere un trofeo sarebbe la ciliegina. Noi siamo comunque convinti di aver vinto lo stesso”