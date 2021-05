Fiorentina-Napoli, osservato speciale al ‘Franchi’: gli azzurri sono la sua vittima preferita!

Sono ben cinque le reti realizzate da Giacomo Bonaventura contro il Napoli in 8 anni di Serie A, per un centrocampista numeri abbastanza significativi, tanto da definirlo la ‘Bestia Nera’ degli azzurri.

L’ex centrocampista di Atalanta e Milan quando vede gli azzurri tende ad esaltarsi, e alla sua prima stagione in maglia viola cercherà di confermare quanto già visto nelle sue precedenti esperienze a Bergamo e a Milano. Il giocatore di Iachini ha segnato il suo primo goal in Serie A proprio contro i partenopei, contro nessun altra squadra del campionato ha realizzato più goal in carriera.