Radio KKN – Alvino: “Il Napoli dominerà anche a Firenze”

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, riguardanti la partita di domenica contro la Fiorentina: “Il Napoli dominerà anche a Firenze e non teme niente e nessuno in queste ultime gare. La Fiorentina si è già salvata e qualitativamente parlando è inferiore agli azzurri. Il Napoli giocherà per fortuna anche a porte chiuse in un ambiente di solito molto duro e difficile. Proprio Firenze, secondo alcune voci vicine al tecnico, sarà la prossima meta di Gattuso“