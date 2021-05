ULTIM’ORA – Lazio-Torino, respinto il ricorso dei bianco celesti: la data del match!

E’ finita finalmente, dopo vari mesi, l’epopea relativa al match Lazio-Torino! La partita non si disputò perchè i granata non si presentarono all’appuntamento dell’Olimpico per via delle tante assenze dovute al Coronavirus. Situazione analoga a quanto accaduto per Juventus-Napoli ed anche l’epilogo è lo stesso. Nella giornata di oggi infatti, il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni ha respinto il ricorso della società di Lotito che spingeva per la vittoria a tavolino. Il match dunque si disputerà, regolarmente, il 18 maggio.