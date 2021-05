A metà della sfida tra Cagliari e Fiorentina, la squadra viola ha perso per infortunio il suo portiere, Dragowski, ed ha dovuto effettuare il cambio forzato con Terracciano. Per il 23enne polacco si tratta di un problema muscolare alla coscia destra, accusato dopo aver effettuato un’uscita alta. Domani il giocatore sosterrà gli esami strumentali per capire le possibilità di recupero in vista del match di domenica contro il Napoli.