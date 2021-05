Il Roma – Gattuso spera di recuperare Koulibaly per la Fiorentina

Gennaro Gattuso spera di recuperare Kalidou Koulibaly per la sfida di domenica contro la Fiorentina.

Come riportato dall’edizione de Il Roma, il senegalese è oramai out per un problema muscolare da diverso tempo e potrebbe tornare in campo per le ultime due gare importantissime contro i toscani e il Verona al Maradona. Un rientro caldeggiato ovviamente dal tecnico calabrese, che può ritenersi soddisfatto delle ultime prestazioni in coppia di Rrahmani e Manolas: il greco ha trovato finalmente la continuità che dovrebbe avere un calciatore delle sue qualità, mentre il kosovaro cresce partita dopo partita.

Koulibaly tenterà in tutti i modi di recuperare per Firenze, da sempre campo molto ostico per il Napoli.