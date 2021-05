Gravina: “Serie A ridotta a 18 squadre? Si, ma prima del 2024”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato in un’intervista rilasciata al comitato regionale Lombardia della Lega Dilettanti. Tra i temi trattati c’è soprattutto quello di una possibile riduzione a 18 squadre in Serie A e il rapporto con Andrea Agnelli:

“Il rapporto con la Juventus è buono, ho avuto un colloquio molto positivo con Andrea Agnelli. Io non devo, però, fare il mediatore perchè deve essere la società bianconera a dover rispettare le regole, scolpite dal nostro statuto nazionale. Serie A ridotta a 18 squadre? Con me questa proposta trova terreno fertile perchè la riforma è una mia idea ed un principio che per me è fondamentale. Spero di collaborare con tutti i club per capire se si può attuare, ma il 2024 è troppo lontano per quanto mi riguarda“.