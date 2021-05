Il Mattino – La Juventus potrebbe finire su Gattuso e Giuntoli

Il futuro di Gennaro Gattuso è ancora in bilico.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il tecnico azzurro potrebbe finire anche in orbita Juventus su richiesta dello spogliatoio bianconero. L’attuale allenatore del Napoli è in continuo contatto con la Fiorentina e Commisso sta tentanto in tutti i modi per convincere il calabrese ad accettare la sua proposta. Nel caso in cui Gattuso decidesse di non accettare, non è da escludere un sondaggio della società di Andrea Agnelli.

Non solo Gattuso in orbita Juve, ad ogni modo: anche Cristiano Giuntoli potrebbe vestire bianconero nella prossima stagione e sostituire Fabio Paratici. E’ tutto in divenire e seguiranno altri aggiornamenti alla fine del campionato.