Il difensore della Fiorentina, Igor, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale dei Viola dopo il pareggio di ieri contro il Cagliari e prima della gara contro il Napoli:

“Napoli? E’ una grande squadra, in un momento in cui stanno giocando benissimo. Ma sappiamo che nel calcio niente è impossibile. Ora dobbiamo riposare e già da domani pensare a Napoli per fare una bella prestazione”.