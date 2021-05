Non sarà la posizione finale in classifica a determinare il futuro di Gennaro Gattuso, poiché l’allenatore andrà via al 99%. Tra Ringhio e Aurelio De Laurentiis non è scattata la scintilla e il silenzio stampa imposto ai tesserati ne è la prova. Lo riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.