La promozione della Salernitana in Serie A comporterà la cessione del club granata da parte di Claudio Lotito, in quanto le norme che regolano il nostro campionato non permettono di avere due squadre che militano nello stesso torneo. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la valutazione del club campano si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro.