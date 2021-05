TuttoSport – La disfatta della Juventus e i 9 punti che non bastano

Alla Juventus non basta vincere le ultime tre gare per approdare in Champions.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, i bianconeri sono attualmente quinti in classifica ad un punto dal Napoli e tre punti da Atalanta e Milan. Non basterebbero, dunque, tre vittorie consecutive nelle ultime tre per raggiungere l’obiettivo minimo della stagione per i bianconeri. Agli uomini di Pirlo toccherà sperare in una sconfitta o in un pareggio delle tre squadre appena citate, un aspetto che è apparentemente difficile da immaginare. Napoli e Atalanta continuano a dimostrare di star bene in questo finale, il Milan si è riscattato con una vittoria clamorosa. Il discorso scontri diretti e quello differenza reti sono entrambi a sfavore della Juventus(che è in parità solo con il Napoli, ma è in svantaggio per la differenza reti).

La strada è decisamente in salita per il club di Agnelli.