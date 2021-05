Gennaro Gattuso è orgoglioso della sua squadra: il tecnico calabrese è euforico dopo la vittoria contro lo Spezia, una partita difficile e tosta, ma portata a casa.

E, ieri, alla ripresa degli allenamenti, ha fatto anche i complimenti alla squadra, per la cattiveria, la concentrazione e la lucidità messa in campo sabato, anche dopo il goal subito di Piccoli.

Adesso tutto lo staff sa che con 9 punti la qualificazione è raggiunta, ma si pensa solo a una gara alla volta: tutta la squadra pensa solo all’Udinese, un impegno ostico e molto importante, soprattutto dopo il risultato di ieri.

Per non perdere la concentrazione, inoltre, la squadra starà insieme in ritiro anche la sera, nonostante siano passati solo 2 giorni dalla trasferta di La Spezia.